Stiri pe aceeasi tema

- Apicultorii vor primi, incepand de maine, ajutorul de minimis de 25 de lei pe familia de albine, conturile Directiilor agricole fiind alimentate cu sumele necesare, a anuntat, astazi, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), citat de agerpres . „MADR anunta ca Directiile Agricole Judetene…

- Apicultorii vor primi, incepand de marti, ajutorul de minimis de 25 de lei pe familia de albine, conturile Directiilor agricole fiind alimentate cu sumele necesare, a anuntat, luni, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR)."MADR anunta ca Directiile Agricole Judetene (DAJ) pot…

- Apicultorii vor primi, incepand de marti, ajutorul de minimis de 25 de lei pe familia de albine, conturile Directiilor agricole fiind alimentate cu sumele necesare, a anuntat, luni, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). "MADR anunta ca Directiile Agricole Judetene (DAJ)…

- Pierderile suferite de crescatorii de pasari din Romania, in perioada 1 martie - 1 iulie 2020, in contextul crizei economice generate de pandemia Covid-19 vor fi compensate printr-o schema de ajutor de stat pentru sectorul avicol, in valoare de 109,8 milioane de lei, informeaza Ministerul Agriculturii…

- Crescatorii din sectorul suin vor beneficia de o schema de ajutor de stat, in valoare de 119,5 milioane de lei, pentru compensarea pierderilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, in perioada 1 martie - 1 iulie 2020, a anuntat, vineri, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Ministrul Agriculturii Adrian Oros a anuntat in cadrul conferintei de presa sustinuta la Sibiu sumele alocate crescatorilor de ovine si modul in care se vor atribui acestea. Potrivit oficialului, fata de anul trecut cand sprijinul era de 16 milioane de euro, in acest an suma este cu mult mai…

- Ministerul Agriculturii aloca 1,2 miliarde de lei pentru despagubirea fermierilor afectati de seceta, la rectificarea de buget fiind prevazute fondurile necesare, a anuntat, marti, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), Adrian Oros. ‘Desi in ultima perioada au fost precipitatii chiar…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) anunța ca producatorii agricoli ale caror culturi inființate in toamna anului 2019 au fost afectate de seceta pedologica manifestata in anul agricol 2019-2020 vor beneficia de despagubiri