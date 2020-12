+ actualizare despre livrare și temperatura In numele companiei Moderna, dorim sa va transmitem anunțul conform caruia Comisia Europeana exercita opțiunea pentru 80 de milioane de doze suplimentare de vaccin candidat impotriva COVID-19 produs de Moderna. Comunicatul de presa este disponibil in atașament. In plus, Moderna a confirmat ca mRNA-1273 poate fi transportat local, in condiții controlate, in stare lichida la 2-8°C. Aceasta actualizare importanta va contribui la distribuția mai ușoara a vaccinului catre locațiile mai greu accesibile. · 80 de milioane de doze suplimentare pentru…