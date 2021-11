Stiri pe aceeasi tema

- Ne inselam crezand ca Uniunea Europeana, institutiile din Uniune, au o politica medicala coerenta. Haosul a cuprins intreaga planeta nu doar ingusta, limitata, lipsita de viziune clasa politica romaneasca. Nu face exceptie nici Statele Unite. Dupa ce presedintele Joe Biden a introdus masura obligativitatii…

- In timp ce varianta Delta nu mai este atat de devastatoare, oamenii de știința stabilesc cand și unde, COVID-19 va trece la o boala endemica in 2022, scrie Reuters. Ei sunt de parere ca primele țari care au ieșit din pandemie au avut rate ridicate de vaccinare și imunitate in urma infectarii. Printre…

- Oamenii de știința au anunțat ca pandemia de Covid-19 s-ar putea termina in 2022. Pe de alta parte, cazurile de infectare cu coronavirus au explodat in mai multe țari europene. Experții au analizat momentul cand Covid-19 va face tranziția de la pandemie la epidemie. Potrivit oamenilor de știința, coronavirusul…

- Pe masura ce valul devastator al variantei Delta se atenueaza in unele regiuni de pe glob, oamenii de știința incearca sa afle cand, unde și daca in 2022 Covid-19 va deveni o boala endemica. Pentru a raspunde la aceste intrebari, Reuters a consultat mai mulți experți de top in acest domeniu. Ei se…

- Pandemia covid-19 a ucis peste cinci milioane de oameni in lume de cand Biroul OMS dn China a anuntat aparitia bolii, la sfarsitul lui decembrie 2019, potrivit unui bilant realizat pe baza unor date oficiale de AFP. Acest bilant, intocmit luni la ora 21.30 GMT (23.30, ora Romaniei), ia in…

- Impactul deficitului de semiconductori asupra productiei de automobile din Italia a grupului Stellantis va fi in acest an mai mare si de durata mai lunga decat daunele provocate de pandemia de Covid-19 in 2020, a afirmat vineri sindicatul italian FIM-CISL, transmite Reuters preluat de news.ro…

- La nivel global,numarul deceselor asociate Covid-19 a depașit pragul de 5 milioane, potrivit unui calcul Reuters, relateaza News.ro. Mai mult de jumatate din numarul total al deceselor asociate Covid-19 raportate in lume in ultimele 7 zile au fost inregistrate in Statele Unite, Rusia, Brazilia, Mexic…

- Numarul deceselor asociate COVID a depasit vineri, la nivel global, pragul de 5 milioane, potrivit unui calcul al agentiei Reuters, citat de News.ro. Mai mult de jumatate din numarul total al morților din cauza virusului raportați in lume in ultimele 7 zile au fost inregistrate in Statele Unite, Rusia,…