Ce cadou a primit Simona Halep la meciul Metaloglobus vs Farul

- Marea campioana Simona Halep a fost prezenta, astazi, la partida de fotbal Metaloglobus Bucuresti FC Farul, din etapa a 17 a a Ligii a 2 a, in calitate de suporter al "marinarilorldquo;.Este cunoscut faptul ca Simonei ii place mult si fotbalul, iar astazi i a tinut si pumnii varului ei, atacantul Dimciu…

- Simona Halep (28 de ani, 4 WTA) este prezenta la meciul de Liga 2 dintre Metaloglobus și Farul Constanța, formația din orașul natal. Etapa de Liga 2 este liveSCORE AICI! Simona a terminat sezonul cu o eliminare in faza grupelor la Turneul Campioanelor și iși petrece vacanța in Romania. Astazi a fost…

- FC Farul Constanta sustine miercuri, 13 noiembrie, partida din etapa a 17 a a Ligii a 2 a, intalnind in deplasare, de la ora 14.00, Metaloglobus Bucuresti. Meciul este important pentru ambele formatii, aflate in plutonul fruntas, Farul avand 25 de puncte, iar Metaloglobus cu doua mai putin. Atat echipa…

- Simona Halep (28 ani, nr. 5 WTA) și Karolina Pliskova (27 ani, nr. 2 WTA) au inceput meciul decisiv din Grupa Mov de la ediția 2019 a Turneului Campioanelor. Caștigatoarea intalnirii se va califica in semifinalele competiției de la Shenzhen, potrivit Mediafax.Vezi si: SURSE Acord la nivel…

- Simona Halep (28 ani, nr. 5 WTA) și Karolina Pliskova (27 ani, nr. 2 WTA) s-au intalnit pentru a 11-a oara in cariera. Cele doua se dueleaza in meciul al treilea din Grupa Mov de la Turneul Campioanelor pentru calificarea in semifinalele competiției.Primul set a fost caștigat fara probleme…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep s-a aratat convinsa ca se va putea reface dupa meciul "foarte greu" cu Bianca Andreescu, pe care l-a castigat luni in trei seturi, 3-6, 7-6 (8-6), 6-3, in Grupa Violet a Turneului Campioanelor, care are loc in orasul chinez Shenzhen, scrie presa internationala.…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, numarul 4 mondial, s-a calificat in turul al doilea al turneului WTA de la Beijing, dotat cu premii totale in valoare de 8.285.274 dolari, invingand-o in doua seturi, 6-3, 7-6 (7/5), pe americanca Jessica Pegula, intr-o partida disputata duminica. …

- Simona Halep a dezamagit la US Open și a parasit Grand Slam-ul inca din turul al doilea, iar romanca a mai primit o veste proasta.Jucatoarea noastra a fost amendata cu 3.000 de dolari dupa ce a aruncat cu racheta.Totuși, suma nu e una mare pentru Halep, care a caștigat in jur de 100.000 de dolari la…