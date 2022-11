Presedintele Comisiei Europene(CE), Ursula von der Leyen, a anuntat marti dupa-amiaza ca Ucraina va primi 2,5 miliarde de euro Ucrainei, in cadrul asistentei financiare pentru acoperirea nevoilor curente, in contextul razboiului cu Rusia. „Comisia Europeana transfera Ucrainei inca 2,5 miliarde de euro. Planuim sa oferim 18 miliarde in 2023, prin transe constante, pentru remedierea urgenta a problemelor si relansare rapida, care sa conduca la o reconstructie de succes”, a declarat Ursula von der Leyen, prin Twitter. „Vom continua sa sustinem Ucraina cat va fi necesar”, a sustinut presedintele Comisiei…