- Leylah Fernandez, 19 ani, și Emma Raducanu, 18 ani, sunt finalistele-surpriza de la US Open 2021. Este pentru prima data din 1999 cand finala feminina de la Flushing Meadows se joaca intre doua adolescente.

- Emma Raducanu (18 ani, 150 WTA) s-a calificat in finala la US Open, dupa ce a invins-o in minimum de seturi și pe Maria Sakkari (26 de ani, 18 WTA), scor 6-1, 6-4. Aceasta victorie este benefica și pentru Simona Halep, care nu mai poate fi intrecuta de nimeni in clasamentul general la sfarșitul acestei…

- Presa internationala a reactionat imediat dupa victoria Emmei Raducanu (18 ani, 150 WTA) de la US Open, in fata Mariei Sakkari (26 de ani, 18 WTA) si o lauda pe sportiva cu origini romanești. Emma Raducanu a invins-o in minimum de seturi pe Maria Sakkari, scor 6-1, 6-4, publicațiile din toata lumea…

- Emma Raducanu a oferit primele declarații dupa ce s-a calificat in finala turneului de la US Open. Britanica a vorbit la microfon imediat dupa meciul cu Sakkari. „Sincer, timpul aici la New York a trecut foarte rapid. Am luat fiecare zi in parte, iar trei saptamani mai tarziu sunt in finala și, sincer,…

- Simona Halep (29 de ani, locul 13 WTA) și-a exprimat opinia despre tinerele jucatoare Emma Raducanu (18 ani, 150 WTA) și Leylah Fernandez (19 ani, 73 WTA). La revenirea in țara dupa US Open, turneu in care a ajuns in faza optimilor de finala, Simona Halep a fost intrebata despre ascensiunea incredibila…

- Simona Halep, care nu participa la competitii, fiind accidentata, a felicitat-o pe jucatoarea Emma Raducanu dupa ce sportiva cu origini romane si chineze a ajuns in optimile de finala ale turneului de la Wimbledon, la varsta 18 ani, potrivit news.ro. Sportiva romana a postat pe Instagram o…

- Emma Raducanu (18 ani, 338 WTA), jucatoarea cu tata roman și mama chinezoaica, s-a retras in meciul cu Ajla Tomljanovic din optimile de finala de la Wimbledon, la scorul de 6-4, 3-0 in favoarea australiencei. Britanica a cerut intervenția medicului, din cauza unor probleme de respirație. A urmat o…

