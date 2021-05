Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor și-a actualizat recomandarile privind COVID-19, afirmand ca persoanele vaccinate complet nu mai trebuie sa se distanțeze fizic de ceilalți, relateaza Insider, potrivit Hotnews. Orice persoana care a fost vaccinata complet poate participa la activitați desfașurate in interior sau in aer liber, mari sau restranse, fara sa poarte o masca sau sa se distanțeze fizic. Daca ești vaccinat complet poți incepe sa faci lucrurile pe care ai incetat sa le faci din cauza pandemiei”, a declarat directorul CDC, Rochelle Walensky, in cadrul unei conferințe de presa.…