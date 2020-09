Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, joi, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra actului normativ care modifica legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului. "A respins, ca neintemeiata, obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Romaniei si a constatat ca este constitutionala, in raport cu criticile formulate, Legea pentru modificarea si completarea Legii 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului", se arata in minuta deciziei. Legea prevede ca in scoli se vor derula, cu acordul scris al parintilor sau al reprezentantilor legali…