CBRE: Stocul modern de spaţii industriale ar putea ajunge la 5,5 millioane de metri pătraţi în 2021 „2021 are toate premisele pentru a fi un an formidabil pentru piata de spatii industriale din Romania, dupa ce 2020 s-a dovedit un an record cu peste 930.000 mp tranzactionati. Dezvoltatorii investesc in diferite zone ale tarii: de la consacrata zona a Timisului pana la Brasov si Bacau, care incep sa prezinte un interes tot mai mare, beneficiind de terenuri cu potential pentru dezvoltare si de forta de munca disponibila”, a declarat directorul general al CBRE Romania, Razvan Iorgu. La nivel national, in prezent sunt in constructie aproximativ 400.000 mp de spatii industriale, o suprafata de peste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 140 de mii de elevi de școala generala s-au inscris in programul Ministerului Educației pentru ore remediale, cei mai mulți din Iași, Argeș și Bacau. La aceștia se adauga 90 de mii de liceeni care recupereaza lacunele din pandemie prin programul ROSE. Nevoia este insa mult mai mare: datele de…

- ANM a anunțat un Cod galben de ploi insemnate cantitativ in Banat, Crișana, Transilvania și ninsori in zona inalta de munte. Acest cod va fi valabil pana astazi la ora 14:00. De la ora 14:00 codul galben se va extinde in cea mai mare parte a țarii și se va menține pana miercuri la ora 20:00, aducand…

- Rata de infectare crește la 18%. Numarul pacienților internați la ATI, din nou la cote alarmante. Inca un județ intra in scenariul roșu. In ultimele 24 de ore au fost raportate 2.096 de cazuri noi de COVID-19, din 11.593 de teste, PCR și teste rapide. Rata de infectare este 18%. Alți 53 de romani au…

- La ora 23:13:09 (ora Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau, un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adancimea de 140km. Inițial, masuratorile au indicat o magnitudine de 4. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 67km E de Brasov, 82km NE de Ploiesti, 111km S de…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrazi cu circulația intrerupta din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. Se circula insa in condiții de ceața densa pe numeroase drumuri…

- CHIȘINAU, 15 feb – Sputnik. Un cutremur cu magnitudinea de 3.6 grade pe scara Richter s-a produs luni, 15 februarie. Seismul a fost inregistrat in zona seismica Vrancea (Romania), la orele 10:45, la o adancime de 115 km, potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica…

- Mega Image a deschis, in 2020, 89 de magazine noi și a incheiat anul cu 854 de unitați in Romania Mega Image a incheiat anul 2020 cu 89 de magazine inaugurate la nivel national, continuand strategia de dezvoltare si expansiune in diferite zone ale tarii, a anuntat retailerul. Potrivit sursei citate,…

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile raportate la 1.000 de locuitori are cea mai mare valoare in Ilfov, unde a scazut de la 4,68 la 4,65, urmat de Bucuresti – 3,85, fata de 4,1 cu o zi in urma, Timiș- 3,36 de la 3,42 și Cluj- 3,16 de la 3,33. 19 județe se afla acum in ”zona galbena”, cu o incidența…