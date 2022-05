Cazurile de COVID cresc la Beijing Cazurile de COVID au inceput sa se inmulțeasca la Beijing, deși restricțiile nu au lipsit in China in ultima vreme. Un muncitor a fost vazut dezinfectand drumurile folosind un furtun din partea superioara a unei mașini de pompieri, in timp ce Beijingul a raportat cel mai mare numar zilnic de cazuri de pana acum, in timpul unui focar de COVID-19 inceput de o luna.Capitala chineza a raportat ca au fost detectate 99 de cazuri noi pe 22 mai, in creștere fața de 61 in ziua precedenta, autoritațile extinzand indrumarile privind munca de la domiciliu pentru mulți dintre cei 22 de milioane de rezidenți… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

