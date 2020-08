Un adolescent american pasionat de croitorie a inghitit fara sa-si dea seama un mic ac de cusut si, spre surpriza sa si a medicilor, cateva zile mai tarziu, dupa ce s-a prezentat la medic cu dureri in piept, a aflat ca respectivul ac i s-a oprit in inima, transmite vineri Live Science.

Tanarul in varsta de 17 ani s-a prezentat la camera de garda a unui spital dupa ce, timp de trei zile, a resimtit dureri in piept, conform unui raport al acestui caz medical inedit, publicat la 29 iulie in The Journal of Emergency Medicine. Adolescentul a povestit ca durerea era ascutita si radia spre spate,…