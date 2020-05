Stiri pe aceeasi tema

- Cazul in care trei tinere din județul Teleorman au murit in urma unui accident rutier va fi reanalizat iar declarațiile singurei supraviețuitoare sunt puse la indoiala chiar de catre mama uneia dintre victime.

- Instanta din Teleorman a dispus refacerea cercetarii penale intr-un dosar care a schimbat viata a patru familii. Patru tinere din Zimnicea, cu varste intre 17 si 20 ani, au fost victimele unui teribil accident auto in mai 2018.

- Apar noi detalii in cazul mezzosopranei de la Opera Romana Iasi. Potrivit procurorilor și polițiștilor, femeia avea o alcoolemie uriașa in momentul accidentului. Insa pe corpul femeii prezinta mai multe vanatai care ridica in continuare semne de intrebare anchetatorilor, scrie Ziarul de Iași.Potrivit…

- Un barbat a fost reținut de poliție și dus în arest, dupa ce și-a înjunghiat mama în urma unui scandal izbucnit în noaptea de duminica spre luni. Incidentul s-a produs pe strada Ion Meșter, din cartierul Manaștur. Moarte pentru câțiva lei Cazul este…

- Aseara, polițiști din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Petru Rareș, impreuna cu jandarmi, au oprit in trafic pentru control un autovehicul care circula pe raza localitații Ciceu-Mihaiești, pe drumul comunal 34. A fost identificat conducatorul auto ca fiind un tanar de 28 de ani, din localitatea Lelești,…

- Cercetat in stare de arest preventiv de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta pentru tentativa la omor, un tanar din localitatea Faclia, proaspat intors din Anglia si iesit din carantina, cere sa fie eliberat. El a contestat decizia Tribunalului Constanta, instanta care,…

- Dupa o lunga suferinta, azi, tanarul din Mangalia, de 14 ani, batut de un alt baiat, de 15 ani, a decedat Cazul este cercetat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta. La acest moment, tanarul de 15 ani este cercetat in stare de arest la domiciliu. Ce spun procurorii Saptamanile trecute,…

- In unitațile de invațamant din județul Teleorman, in data de 6 martie 2020, au fost confirmate 6 cazuri de gripa. Pe zonele Zimnicea, Turnu Magurele și Videle nu au fost inregistrate asemenea cazuri, pe zona Alexandria au fost confirmate 2 cazuri- un caz la Liceul Tehnologic nr.1 Alexandria și un caz…