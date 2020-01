Caz-test: Primul guvern din Austria în care sunt reprezentaţi ecologiştii a depus jurământul Guvernul de coalitie austriac format din conservatori si Verzi a depus marti juramântul în fata presedintelui Alexander Van der Bellen, devenind primul executiv din Austria în care sunt reprezentati ecologistii, transmite DPA, preluata de Agerpres. Austria se alatura astfel Suediei si Finlandei în grupul statelor unde Verzii participa la guvernare, într-o perioada în care sporesc apelurile la actiuni eficiente pentru combaterea schimbarilor climatice.

Spre deosebire de Suedia și Finlanda, însa, Verzii austrieci nu guverneaza alaturi de social-democrati,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de coalitie austriac format din conservatori si Verzi a depus marti juramantul in fata presedintelui Alexander Van der Bellen, devenind primul executiv din Austria in care sunt reprezentati ecologistii, transmite DPA. Noul guvern, condus de cancelarul conservator Sebastian Kurz…

- Guvernul de coalitie austriac format din conservatori si Verzi a depus marti juramantul in fata presedintelui Alexander Van der Bellen, devenind primul executiv din Austria in care sunt reprezentati ecologistii, transmite DPA potrivit Agerpres Noul guvern, condus de cancelarul conservator Sebastian…

- ​​Verzii din Austria au votat sâmbata în favoarea intrarii la guvernare alaturi de Partidul Popular (OeVP), deschizând drumul pentru prima astfel de coalitie la nivel national, scrie Agerpres, citând dpa. Votul din cadrul partidului era ultimul obstacol pentru formarea primei…

- Verzii din Austria au votat sambata in favoarea intrarii la guvernare alaturi de Partidul Popular (OeVP), deschizand drumul pentru prima astfel de coalitie la nivel national, relateaza dpa. O majoritate coplesitoare de 93,18% a membrilor partidului a votat in favoarea coalitiei, in conditiile in care…

- Trei politicieni plecati din Partidul Libertatii (FPOe) din Austria au prezentat o noua miscare de extrema-dreapta care ar putea servi ca mijloc de revenire pentru fostul lider al FPOe, Heinz-Christian Strache, cazut in dizgratie, relateaza DPA, potrivit AGERPRES.Partidul Libertatii, anti-imigratie,…

- Partidul extremist VOX din Spania a obtinut un numar record de voturi la alegerile parlamentare. Potrivit exit-pollurilor, socialistii, popularii si extrema dreapta au obtinut cele mai multe mandate. Partidul Socialist al premierului in exercitiu, Pedro Sanchez, e marele castigator al scrutinului, cu…

- Partidul Socialist, condus de premierul in exercitiu Pedro Sanchez, se claseaza pe primul loc in scrutinul legislativ din Spania, fara insa a avea majoritate in Parlament, fiind urmat de Partidul Popular, arata sondaje efectuate la iesirea de la urne.Citește și: Mugur Isarescu, lovitura la…

- Kurz are nevoie de un nou partener politic, in conditiile in care coalitia partidului sau, OeVP (Partidul Popular), cu FPOe (Partidul Libertatii, extrema dreapta) s-a destramat in mai, pe fondul scandalului de coruptie care a afectat aceasta din urma formatiune si i-a adus un rezultat dezastruos…