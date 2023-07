Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Edinburgh, Marea Britanie, moare la doua luni dupa ce soțul ei și-a pierdut viața in urma unei scurgeri de gaz, in luna de miere, relateaza The Guardian. Mary Somerville, in varsta de 39 de ani, și soțul ei Jaime Carsi, in varsta de 40 de ani, plecau in luna de miere la […] Articolul Caz…

- „Am decis sa punem capat casniciei noastre cu dragoste, respect și demnitate pentru copiii noștri și onorand ceea ce am trait in toți acești ani minunați“, a declarat cuplul, intr-un comunicat pentru revista People. „Cea mai mare dorința a noastra acum este sa continuam sa avem o dinamica familiala…

- Iulia Raduc, angajata in cadrul Primariei Rediu, a cazut victima furiei primarului USR Ciprian Grosu in momentul in care i-a solicitat acestuia rezolvarea unor probleme legate de cadastru. Incidentul a fost inregistrat si postat pe retelel sociale. O femeie a fost snopita in bataie de un primar USR,…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, ca autoritațile din Romania urmaresc cu atenție evenimentele din Rusia și sunt in contact permanent cu Aliații. „Autoritațile din Romania urmaresc indeaproape evoluțiile evenimentelor din Rusia. Sunt permanent informat despre evoluția evenimentelor. Suntem…

- Astazi, 22 iunie 2023, in jurul orei 11.00, o situatie iesita din comun le-a fost adusa la cunostinta salvatorilor montani, dispeceratul Salvamont fiind anuntat de catre un barbat ca se arunca in aer, folosind o incarcatura exploziva, daca nu este scos de pe munte. Pentru acest lucru solicita sa fie …

- NU FACEȚI CA EA!… La Murgeni a fost un scandal monstru de la o salcie! O femeie care locuiește in blocul Filaturii a ieșit nervoasa cu un topor in mana, in fața blocului, unde era o salcie frumoasa! Sub salcie se vede ca este și o banca, pe care stateau vecinii și tinerii. Suparata ca, […] Articolul…

- O femeie nervoasa pe soțul care nu-i satisfacea nevoile a pus mana pe cuțit și l-a injunghiat. Cand a realizat gravitatea faptei, a sunat la 112 sa ceara ajutor. Soțul ei era intr-o balta de sange. Pe fir au intrat și oamenii legii, care au deschis dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de…

- ALERTA… Unul sau mai mulți urși care s-ar plimba nestingheriți prin județ ar fi ajuns și la Arsura, atrag atenția autoritațile locale. Deocamdata, nu l-a vazut nimeni, insa pe raza satului Fundatura, localnicii au bagat de seama niște urme care par sa fie ale unui urs. Prin urmare, autoritațile comunei…