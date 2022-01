CAZ REVOLTĂTOR - Nenorocită de câini maidanezi, batjocorită de Salubris şi Primărie Au mutilat-o si nenorocit-o fizic pe viata cainii nimanui acum 5 ani, apoi au distrus-o psihic si profesional Primaria, Salubris si avocatii angajati de sefii societatii. Dupa mai bine de cinci ani de cand a fost sfasiata de caini in zona Venetia, o ieseanca a ramas doar cu chinurile. Ranile facute de caini au favorizat aparitia unui grav ulcer varicos, femeia fiind nevoita sa se pensioneze pe caz de boala, nemaivindecandu-se niciodata. De cealalta parte, Primaria si Salubris au mers pana in panzele albe pentru a nu achita despagubirile stabilite de Tribunal si de Curtea de Apel. Argumentele invocate… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

