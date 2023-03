Stiri pe aceeasi tema

- Limita numarului de porci care pot fi crescuti intr-o gospodarie, eliminata. Reguli dure la transport: se poate confisca mașina Proiectul de lege privind exploatatiile de crestere a porcinelor si combaterea pestei porcine africane in Romania, initiat de grupul parlamentar al UDMR, a primit raport favorabil,…

- Proiectul de lege privind combaterea pestei porcine africane in Romania a primit raport favorabil, cu unanimitate de voturi, in Comisia de agricultura a Camerei Deputatilor, acesta prevazand sanctiuni care merg pana la confiscarea vehiculelor cu care sunt transportate ilegal animalele.

- Proiectul ce prevede prescrierea calmantelor pe baza de canabis pentru pacienții in faza terminala a fost dezbatut, luni, in Comisia de Sanatate a Camerei Deputaților, dupa mai bine de trei ani de la lansarea propunerii legislative.

- Comisia de Sanatate a Camerei Deputatilor va dezbate, luni, utilizarea cannabisului in scop medicinal, urmand a fi ascultati specialisti din mai multe domenii. Actul normativ,... The post „Legea Victoria”. Incep dezbaterile „pentru” sau „impotriva” cannabis in Romania. Va fi folosit doar in scop medicinal,…

- Comisia de Sanatate a Camerei Deputatilor va dezbate, luni, utilizarea cannabisului in scop medicinal, urmand a fi ascultati specialisti din mai multe domenii. Actul normativ,... The post „Legea Victoria”. Incep dezbaterile cu „pentru” sau „impotriva” cannabis in Romania. Va fi folosit doar in scop…

- Bogdan Toader, deputat PSD de Prahova, a prezidat, ieri, ședința Comisiei pentru administrație publica și amenajarea teritoriului din cadrul Camerei Deputaților, pe a carei ordine de zi s-a aflat și un subiect extrem de important pentru sprijinirea firmelor din Romania, in vederea reducerii cheltuielilor…

- Polițiștii valceni au acționat, ieri, in intervalul orar 10.00-13.00, in sistem integrat, pe Drumul Național 7(E81, pentru reducerea riscului rutier. Principalele obiective ale acțiunii au fost prevenirea producerii de evenimente rutiere negative și controlul transportului de persoane, marfa și migrație…