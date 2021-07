Câți ani a împlinit Angela Similea. Povestea de viață a artistei (VIDEO) Angela Similea (prenume complet Angela Ioana) s-a nascut la 9 iulie 1946, in comuna 1 Decembrie, judetul Ilfov. Atractia fata de muzica si-a manifestat-o din copilarie, cand obisnuia sa cante in timp ce mergea cu tramvaiul, impreuna cu mama sa. O mare influenta in alegerea carierei de cantareata a fost prezenta sa in sala, pentru prima data, la un concert al Mariei Tanase, conform site-ului cinemagia.ro . Cel care i-a descoperit talentul a fost profesorul ei de muzica din liceu, Marin Teofil, care a indrumat-o catre compozitorul George Grigoriu. Acesta a sfatuit-o sa ia lectii de canto si astfel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- TOT ce trebuie sa știi despre tulpina indiana DELTA - Cat de contagioasa este și cand vine valul 4Varianta B1617.2 (Delta) sau tulpina indiana este considerata cea mai adaptata dintre cele patru variante virale de ingrijorare, cu un grad ridicat de contagiozitate, de doua ori mai mare fața de tulpina…

- OrtodoxeSf. Ierarh Grigorie Dascalul, mitropolitul Tarii Romanesti; Sf. Sfintit Mc. Eusebiu, episcopul Samosatei (Inceputul Postului Sf. Ap. Petru si Pavel. Dezlegare la peste)Greco-catoliceSf. ep. m. Eusebiu. Sf. Paulin de NolaRomano-catoliceSs. Paulin de Nola, ep.; Ioan Fisher, ep. si Thomas Morus,…

- A fost emis mesaj Ro_alert. Oamenii sunt sfatuiți sa se adaposteasca și sa evite deplasarile. Meteorologii au emis, duminica, o avertizare cod roșu de vijelii, grindina și ploi torențiale, valabila in localitați din județele Ilfov, Prahova și Dambovița. Potrivit ANM, codul roșu se manifesta localitațile…

- Ploua torențial pe intreg tronsonul A3 București – Ploiești. Exista risc de acvaplanare in Snagov, județul Ilfov. ​Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe...

- Pana astazi, 8 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.079.154 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). 1.043.371 de pacienți au fost declarați vindecați, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare,…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anunțat ca, pana la data de 16 mai, au fost raportate 1.854 de secventieri si au fost confirmate 1.267 cazuri cu variante ale virusului SARS-CoV-2. Potrivit informarii saptamanale a INSP, cele sapte laboratoare care au raportat aceste rezultate sunt:…

- VIDEO| PERCHEZIȚII in Alba și alte 14 județe la locuințele unor persoane banuite de contrabanda cu țigari: Ce au descoperit oamenii legii Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Prahova au efectuat, in cursul zilei de miercuri, 12 mai, 32 de percheziții, in 15 județe (Prahova,…

- Hramul Manastirii Cernica a fost praznuit și astazi in pandemie. Sfantul Calinic a fost pomenit de credincioșii din toataa țara, deși localitatea este in carantina. Si, teoretic, era permis doar accesul credinciosilor din Bucuresti si Ilfov.