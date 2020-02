Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a apreciat ca Florin Citu a fost desemnat pentru functia de prim-ministru pentru ca parlamentarii sa voteze impotriva lui, iar Romania sa se indrepte "vertiginos" catre anticipate. "Cam in acest fel s-a pus problema: sa il scoatem in fata, in…

- Doi membri ai PPDA au parasit grupul politic și inclusiv fracțiunea din care fac parte și au aderat la PUN. E vorba de consilierii raionali din raionul Falești, Vasilii Tataru și Raisa Grușca. Motivele invocate de cei doi aleși locali sunt „lipsa democrației, transparenței in interiorul partidului,…

- BBC News a anuntat miercuri ca va taia aproximativ 450 de posturi, ca parte a planului de economisire a 80 de milioane de lire sterline pana in anul 2022 potrivit news.ro.Potrivit bbc.com, va fi redus numarul filmelor produse de Newsnight, fapt care va duce la inchiderea de functii in grila…

- Fapta a avut loc la data de 24 decembrie 2017 in localitatea Eskisehir din centrul Turciei. Potrivit agentiei de stiri DHA, fostul curier, concediat ulterior, este acuzat ca a deschis cutia cu pizza si ca a scuipat pe aceasta inainte de a suna la usa clientului. Gestul sau a fost descoperit cateva…

- Liviu Dragnea a depus doua cereri la instanța suprema, respectiv la Tribunalul București, prin care solicita punerea sa in libertate „de indata” deoarece nu mai poate ramane in spatele gratiilor dupa ce decizia CCR privind completurile specializate a fost publicata in octombrie 2019 in MO, scrie Mediafax.…

- Jurnalista Alisa Iarovskaia a ramas fara locul de munca de la postul public de televiziune al regiunii Yamal din Rusia, la cateva zile dupa ce a pus o intrebare la conferința de presa anuala a președintelui rus Vladimir Putin, relateaza BBC.Motivele nu sunt clare. Potrivit unor relatari, autoritațile…

- ”Vi se vorbeste intr-una despre «impeachment»-ul lui Donald Trump”, a declarat marti pe post coanimatorul emisiunii Chuck & Julie la postul 710 KNUS.”Da, vrei un atac armat bun intr-o scoala pentru a intrerupe aceasta monotonie”, a declarat atunci Chuck Bonniwell, intrerupt imediat…

- Tot mai multi romani platesc pentru a primi ingrijiri medicale. O arata un studiu realizat in mediul urban de o firma care se ocupa cu cercetarea de piata. Nu e de mirare! In jur de 1,5 milioane de romani au abonamente private de sanatate.