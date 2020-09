Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Serban avea doar 44 de ani si era avocat. A ajuns in stare grava la spital, la sectia de Terapie Intensiva. In ultimele cateva zile, familia si cunoscutii sai au facut apel la persoanele care s-au vindecat sa doneze plasma pentru el. Din nefericire, starea lui s-a agaravat rapid si…

- Avocatul Catalin Serban, fost vicepresedinte al Curtii de Apel Timisoara, a murit la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, unde era internat de mai multe zile pe sectia de Terapie Intensiva, dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19. Omul de afaceri Romeo Dunca anuntase in urma…

- Medicul Cristian Milicin a decedat la varsta de doar 44 de ani, dupa ce a fost infectat cu coronavirus, in urma cu trei saptamani. In ultimele zile a fost intubat la Terapie Intensiva la Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes”. Anunțul privind decesul medicului Cristian Milicin a fost facut chiar…

- Un medic de 44 de ani din Timisoara a murit dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus. Doctorul Cristian Milicin era intubat de cateva zile pe Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara.Medicul s-a infectat cu noul coronavirus in urma cu aproape…

- Potrivit medicului Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase și Pneumoftiziologie “ Dr. Victor Babeș “ Timișoara, o regula ... The post „Spitalul este in permanența plin” appeared first on Renasterea banateana .

- Primul centru de recuperare a persoanelor cu probleme respiratorii din țara va fi construit la Timișoara, in cel mult 2 ani. Va aparține de Spitalul de Boli Infecțioase "Victor Babeș". Vor fi tratați aici cei cu sechele dupa infectarea cu noul coronavirus, dar și pacienți cu probleme aparute dupa…

- Autotintitulatul rege internațional al rromilor, Dorin Cioaba, a fost internat, joi, la Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu cu suspiciune de coronavirus. Acesta, impreuna cu mai mulți membri ai aceleiași comunitați au participat la o judecata țiganeasca, in Pitești, și au decis sa se testeze pentru…

- Cazul barbatului de 50 de ani care a murit de coronavirus in secția de Terapie Intensiva de la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, dupa ce a reuzat tratamentul cu Remdesivir nu este unul singular. Situația a ieșit la iveala dupa raporarea de ... The post Situația se complica in cazul pacientului…