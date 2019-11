Cătălin Botezatu, declaraţii cutremurătoare despre lupta cu cancerul: "Am trecut de două ori pe lângă moarte" Catalin Botezatu marturisește ca a fost la un pas de moarte de doua ori in ultimele luni. A trecut prin patru operații și a reușit sa invinga cancerul la colon, insa lupta nu a fost deloc ușoara. "A fost o perioada dificila. Nu ma asteptam la asa ceva, a fost foarte greu. Am trecut prin patru operatii in trei saptamani. A fost bine datorita medicilor de la spitalul din Istanbul. Am trecut de doua ori pe langa moarte. Am facut hemoragie interna. In numai jumatate de ora am pierdut 2 litri de sange, dar datorita unor medici extraordinari uite au reusit sa ma stabilizeze", a marturisit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Italiene de Fotbal (FIGC), Gabriele Gravina, a propus folosirea asistentei video pentru arbitraj (VAR) in depistarea spectatorilor care profereaza jigniri rasiste pe stadioane, informeaza lequipe.fr."Sunt surprins sa vad ca se considera unele sandari rasiste audibile,…

- Dragostea se cunoaste la greu, iar Rona Hartner (46 de ani) poate confirma acest lucru, caci Herve Camilleri, sotul ei, i-a fost alaturi dupa ce actrita a fost diagnosticata cu cancer la colon. Ea a povestit despre calvarul prin care a trecut de la inceputul anului: o operatie complicata si chinuitoarele…

- Catalin Botezatu a marturisit, intr-un interviu pentru femeide10.ro, ca deși are tot ce iși dorește, este singur și nefericit și ca nici nu mai crede in dragoste. "Cand nu muncesc, sunt singur și melancolic. Nu sunt fericit. Nu da fericirea afara din mine, chiar daca am aproape tot ce vreau.…

- Catalin Botezatu ( 52 de ani) a trecut pe langa moarte. Creatorul de moda se plangea de dureri foarte mari la nivelul abdomenului chiar si dupa operatia de apendicita pe care a suferit-o in aceasta vara, scrie click.ro. Atunci, medicii i-au spus ca de apendice sunt prinsi niste saculeti suspecti…

- Catalin Botezatu traverseaza o perioada cumplita dupa ce i s-a descoperit o tumoare la colon. Designerul a fost operat de urgența la Istanbul și acum se afla in perioada de recuperare. Catalin Botezatu, in varsta de 52 de ani, a fost diagnosticat, in urma operației de apendicita facuta, cu Neoplasm…

- Catalin Botezatu, operat in Turcia. “Am oprit cancerul!” Problemele de sanatate ale lui Catalin Botezatu pare ca nu se mai termina. Pe langa afectiunile la inima de care sufera deja de multa vreme, dar pe care reuseste sa le tina sub control, celebrul designer a mai trecut zilele acestea printr-o cumpana…

- Creatorul de moda Catalin Botezatu a trecut prin momente dificila, dupa ce medicii i-au depistat o tumora. Designerul a oferit detalii despre intervenția chirurgicala pe care a suferit-o. Catalin Botezatu a fost operat in Turcia dupa ce medicii i-au depistat o tumora la colon, extinsa de la apendice.…

- Catalin Botezatu a trecut printr-o perioada extrem de delicata. Celebrul designer a fost supus mai multor oeprații in ultima vreme, iar ultima dintre acestea a fost și cea dupa care s-a recuperat cel mai greu.