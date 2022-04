Cat de rapid se termina razboiul din Ucraina: Rusia va claca pe front in cel mult 4 saptamani - Cine a dat verdictul

Stiri pe aceeasi tema

- Atacul Rusiei asupra Donbasului s-a „cam epuizat”, iar batalia pentru regiune se va termina in doua-patru saptamani, susține expertul militar britanic Mike Martin, scrie BBC . Acesta prezice ca „forțele ruse se vor prabuși in saptamani. Vom vedea ca Batalia pentru Donbas va culmina poate in urmatoarele…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a sugerat ca discuțiile cu Rusia de a pune capat razboiului din Ucraina ar putea eșua. Acesta a spus ca negocierile cu Vladimir Putin sunt ca și cum te-ai tocmi cu „un crocodil care ți-a prins piciorul intre falcile sale”, relateaza BBC . Adresandu-se reporterilor…

- SUA considera ca Rusia a inceput sa-și intareasca trupele din regiunile Luhansk și Donețk, in estul Ucrainei, intrucat un convoi de vehicule se apropie de orașul ucrainean Izium dinspre nord, a declarat luni un inalt oficial american din domeniul apararii, citat de CNN și The Guardian. Potrivit oficialului,…

- Fortele lui Vladimir Putin rapesc politicieni, activisti si jurnalisti ucraineni deoarece Rusia nu isi indeplineste obiectivele militare, a declarat luni ministrul britanic de externe Liz Truss, informeaza Reuters.Truss a condamnat „tactica odioasa” dezvaluita de organizatia ucraineana pentru drepturile…

- ''Vedem o crestere a loviturilor asupra infrastructurii civile, asupra tintelor civile'', a afirmat o inalta oficialitate americana de la Pentagon.In acelasi timp, moralul trupelor ruse din unele zone ale frontului este tot mai scazut.Fortele ruse iau in considerare aducerea de intariri si provizii…

- Oficialul a declarat ca principalul obiectiv al operațiunii este protejarea Rusiei de amenințarea din partea Occidentului, scrie agenția rusa Tass.„Forțele armate ruse vor continua operațiunea militara speciala pana cand obiectivele stabilite vor fi atinse”, a declarat marți Serghei Șoigu, cu o expresie…

- Un capitol carții aparute in 2015 a autorului american Robert D. Kaplan - „Razbunarea geografiei” - dedicat Rusiei ofera cateva posibile explicații pentru razboiul declanșat in aceste zile de Vladimir Putin. Iar dupa ce le citiți, va puteți refugia intr-unul din clasicii literaturii ruse. El te intreaba…

- Inca trei nave din Flota Nordului rusa au ajuns luni in Marea Mediterana pentru cele mai ample manevre navale ale Rusiei dupa prabusirea Uniunii Sovietice in 1991, au informat Fortele navale ruse intr-un comunicat citat de agentiile de presa EFE si Interfax, aceste exercitii intervenind pe fondul tensiunilor…