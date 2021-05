Stiri pe aceeasi tema

- Josef-Emmanuel von und zu Liechtensein, printul care a impuscat, intr-o padure din Covasna, un urs considerat de organizatiile de mediu cel mai mare exemplar, este unicul fiu al lui Nikolaus von Liechtenstein, presedintele Societatii Europene Coudenhove-Kalergi. In calitatea sa de președinte al Societații…

- Nu cu mult timp in urma ministrul Mediului, Tanczos Barna, cerea reducerea numarului de urși din Romania pe motiv ca pun viața oamenilor in primejdie iar vicepremierul Kelemen Hunor a promis ca animalele vor fi numarate inainte sa fie impușcate in masa. Cat le mai permitem ca sa iși bata joc de noi…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca a avut o discutie cu ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, cu privire la ursul impuscat in judetul Covasna, sustinand ca nu toate informatiile care au aparut in spatiul public ar fi corecte. „Am avut o discuție cu domnul ministru, ințeleg…

