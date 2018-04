Romania are ca obiectiv cucerirea a una-doua medalii si una-doua clasari pe locul 5 la Campionatele Europene de lupte de la Kaspiisk (Rusia), la care va participa cu 15 sportivi, potrivit unui comunicat remis AGERPRES de Federatia Romana de Lupte.Aceasta este prima competitie oficiala din acest an care se va desfasura dupa noile categorii impuse de UWW, la toate cele trei stiluri. De asemenea, sportivii calificati in lupta pentru medalii vor efectua cantarul de doua ori, conform noului ...