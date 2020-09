Casa de Pensii Argeş anunţă: cum poţi cumpăra vechimea pentru pensie Casa de Pensii Arges anunta: cum poti cumpara vechimea pentru pensie. In vederea obținerii pensiei pentru limita de varsta, incepand cu 28.09.2020, persoanele care nu au avut calitatea de asigurat in sistemul public, au posibilitatea legala de a plati retroactiv contributia la pensii pentru 6 ani Conform OUG nr.163/2020 pentru completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum si pentru adoptarea unor masuri in domeniul asigurarii unor persoane in sistemul public de pensii, persoanele care nu au calitatea de pensionari, pot efectua plata contributiei de… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Art. I. –(1) Prin derogare de la art…. din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, denumita in continuare lege, referitoare la asigurarea in sistemul public de pensii in baza unui contract de asigurare si ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile…

- Persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua, pana la data de 1 septembrie 2021, plata contributiei de asigurari sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii incheierii contractului de asigurare, in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta, potrivit unui proiect de…

- Proiect: Persoanele carora le lipsesc ani din stagiul de cotizare pot plati retroactiv contributia la pensie Persoanele care nu sunt pensionate pot efectua, pana la data de 1 septembrie 2021, plata contributiei de asigurari sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii incheierii contractului…

- "Persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contributiei de asigurari sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii incheierii contractului de asigurare, in care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare in sistemul public de…

- Persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua, pana la data de 1 septembrie 2021, plata contributiei de asigurari sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii incheierii contractului de asigurare, in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta, potrivit unui proiect de…

- Salvarea vietii a mii de oameni ar putea veni de la un vaccin, insa chiar daca Rusia anunța ca a dezvoltat vaccinul anti- COVID, Romania, care se plange de numarul de morți, nu vrea acest vaccin. Nu e vandut de cine trebuie, anunta presedintele...

- Romania a ajuns la aproape 360 de cazuri de pacienți cu coronavirus la terapie intensiva, iar ministrul Sanatații spune ca, momentan, nu se poate discuta despre reintroducerea starii de urgența. Nelu Tataru a declarat, marți seara, la Romania TV, ca o revenire ca in primele doua luni de la debutul…

- Unitatea Militara 01556 Mangalia anunta organizarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului privind achizitia de bunuri pentru sistemul informatic. Unitatea Militara 01556 Mangalia anunta organizarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului privind Achizitionare bunuri pentru…