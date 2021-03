Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite colaboreaza cu Japonia, India si Australia la un plan de distribuire a vaccinurilor impotriva COVID-19 in Asia, pentru a contracara influenta Chinei, scrie marti ziarul Financial Times, citat de Reuters. Persoane la curent cu dialogul dintre Washington si aliati afirma ca in ultimele…

- China l-a numit pe Xie Zhenhua, negociatorul sau principal la conferintele cruciale de mediu de la Copenhaga si Paris, noul sau emisar special pentru schimbarile climatice, a confirmat joi Ministerul Ecologiei si al Mediului, transmite Reuters. Decizia survine in contextul in care Beijingul…

- Consilierul de stat si ministrul chinez de externe Wang Yi a cerut administratiei presedintelui SUA Joe Biden sa colaboreze cu Beijingul pentru a redeschide dialogul dintre cele doua tari care sa restabileasca o relatie bilaterala deteriorata in perioada presedintiei lui Donald Trump, transmite luni…

- Statele Unite își vor îndeplini obligația de a plati peste 200 de milioane de dolari catre Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) pâna la sfârșitul lunii februarie dupa anularea planului lui Donald Trump de retragere din aceasta organizație, a declarat miercuri secretarul de…

- Presedintele american Joe Biden a atentionat ca rivalitatea intre SUA si China va lua forma unei „competitii extreme”, asigurand totodata ca vrea sa evite „un conflict” intre primele doua puteri mondiale, informeaza Reuters. Presedintele american a explicat ca nu a discutat deocamdata cu omologul sau…

- Statele Unite se afla intr-o concurenta serioasa cu China, iar presedintele Joe Biden doreste sa abordeze relatiile cu Beijingul ”cu rabdare”, a declarat, luni, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, citata de Reuters. ”Incepem cu o abordare de rabdare in ceea ce priveste relatia noastra…

- Casa Alba a reacționat la sancțiunile impuse de China impotriva a 28 de cetațeni ai Statelor Unite, inclusiv a secretarului de stat in perioada fostului președinte american Donald Trump. Despre acest lucru a anunțat Reuters cu referire la reprezentantul oficial al Consiliului Național de Securitate…

- America inca mai are de infruntat „13 zile de pericol” inainte de plecarea efectiva a lui Donald Trump de la Casa Alba, care și-a provocat susținatorii sa comita un veritabil act de insurecție, prin luarea cu asalt a Capitoliului, chiar in momentul in care Congresul SUA certifica victoria lui Joe Biden…