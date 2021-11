Stiri pe aceeasi tema

- Antonia și Alex Velea au fost invitați in cadrul emisiunii Neatza cu Razvan și Dani, unde au dezvaluit detalii neștiute despre perioada copilariei lor. Cei doi artiști au fost provocați sa spuna ce faceau in urma cu 28 de ani.

- In urma cu mai mulți ani, Andreea Marin a trecut prin clipe cumplite din cauza a doua sarcini pe care le-a pierdut. Totul s-a intamplat chiar inainte de o aduce pe fiica sa, Violeta, pe lume. ”Zana Surprizelor” iși dorea cu ardoare sa devina mama, insa la momentul respectiv, nu s-a putut, iar toate…

- In urma cu un an, Adda a fost diagnosticata cu o afecțiune cumplita, mai precis, angioedem. De atunci, artista s-a confruntat cu episoade de depresie și mai mult decat atat, vedeta este dependenta de injecții, pe viața. In cadrul unui interviu exclusiv pentru Antena Stars, Adda, fara ocolișuri, și-a…

- Adi Popa prefera sa se laude cu performanțele de pe teren și rar ne este dat sa il vedem in lumina reflectoarelor, insa acum, intr-un marca pentru Antena Stars, fotbalistul a facut publice detalii neștiute despre viața și cariera sa. Celebrul fotbalist spune ca pandemia l-a schimbat și in rau, dar și…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au parte de o perioada dificila, iar asta din cauza presupusului divorț. Fina cuplului, Ramona Lazuran, a facut primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre separarea celor doi.

- Un scandal de proporții a zguduit lumea mondena recent, respectiv conflictul dintre actuala soție a lui Tzanca Uraganu, Madalina Miu, și celebru artist. Așadar, prezenta in platoul emisiunii Showbiz Report de la Antena Stars, inca partenera oficiala a manelistului a facut declarații fara perdea. Așadar,…

- Angela Martini a facut dezvaluiri bomba, in exclusivitate la Antena Stars, despre seara in care soțul ei, Dragoș Savulescu, a fost prins de autoritați in Grecia. Astfel, partenera de viața a afaceristului a explicat totul pe indelete, recunoscand ca atunci cand poliția a venit, ea și Dragoș erau la…

- Gata, s-a intamplat și acest lucru! Oana Marica a oferit primul interviu dupa vacanța cu Alex Bodi și fiica lui. Iubita afaceristului a facut publice detalii picante despre viața sa amoroasa, in exclusivitate pentru Antena Stars.