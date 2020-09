Stiri pe aceeasi tema

- 33,43% dintre absolvenții de liceu din județ au promovat sesiunea de toamna a Bacalaureatului, inainte de contestații/ 197 de candidați au contestat notele in Social / on 04/09/2020 at 14:00 / La nivelul județului Teleorman, 33,43% dintre candidați au promovat sesiunea august-septembrie a examenului…

- In social media, peste tot in lume, exista așa-zișii trenderi, persoane publice care dau trend-ul in anumite domenii, facand pe fața, sau discret și subliminal reclama la diferite produse, de la cele de frumusețe, pana la unele mai grele, ale unor companii cunoscute sau mai puțin cunoscute. Adelina…

- In procesul dezvoltarii personale, exista cateva cuvinte-cheie care pot raspunde la intrebarea daca modul in care gestionam emoțiile și situațiile negative din viața noastra este unul potrivit cu mediul in care lucram, imaginea de sine sau varsta pe care o avem. Atributele unei personalitați psihologice…

- Sunt cele mai populare animale de companie si, pentru inteligenta, utilitatea sau afectiunea pe care ne-o arata, in aceasa zi onoram toate cele 500 de milioane de pisici din lume. Micile feline nu au uitat ca altadata erau venerate ca idoli si acum ne stapanesc nu doar viata si casa, dar fac legea si…

- Joe Biden va cheltui 280 de milioane de dolari pe publicitate la televiziune si social-media pana in ziua alegerilor, a anuntat miercuri biroul de campanie al candidatului democrat. Suma este cu peste 100 de milioane de dolari mai mare decat cea alocata de rivalul sau republican, presedintele in exercitiu…

- Fotbalistul echipei Crystal Palace, Wilfried Zaha, a fost tinta amenintarilor si insultelor rasiste in social media, el prezentand pe Twitter mesajele primite, potrivit news.ro.“Ar fi bine sa nu inscrii maine. Altfel voi veni la casa ta imbracat ca o fantoma”, este unul dintre mesaje. Jucatorul a…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca Ankara va adopta pana la finalul anului o noua legislatie pentru a tine sub control social media, dupa ce nasterea nepotului sau a devenit subiectul unor calomnii si ironii pe Twitter, transmit Reuters, AFP si dpa potrivit Agerpres. ''Intelegeti…