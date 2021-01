Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua și-a deschis sufletul in fața fanilor de pe rețelele de socializare și le-a povestit faptul ca ajunsese la un moment dat sa se simta efectiv doborata de probleme. Cantareața a renunțat la rețineri și le-a vorbit internauților despre drama ei neștiuta și despre cum a reușit sa se…

- Carmen de la Salciua este plina de surprize! Dupa ce le-a povestit fanilor despre cum a reușit sa depașeasca perioadele dificile din viața, vedeta a recunoscut ce se intampla, de fapt, intre ea și Jador! Iata care a fost reacția cantareței atunci cand un fan a intrebata daca are o relație cu artistul!

- Carmen de la Salciua și Jador s-au cunoscut mai bine cand au colaborat la melodia “Nu am somn de patru zile”, lansata in urma cu trei luni alaturi de artistul BlvckMatias, care a strans peste 14 milioane de vizualizari pe YouTube. Videoclipul piesei se incheie cu un sarut intre cantareața și manelist…

- Carmen de la Salciua are planuri mari pentru 2021! Nici bine nu am intrat in noul an, ca frumoasa cantareața a dat de ințeles ca este pregatita deja de o noua relație. Barbați, ciuliți urechile, deoarece artista a dezvaluit ce-și dorește de la viitorul iubit! Marturisirile surprinzatoare ale vedetei!

- Dupa mai multe luni de la separarea de fostul sau partener, cel care i-a fost și soț pentru o scurta perioada, Carmen de la Salciua traiește o frumoasa poveste de iubire! Vedeta e intr-o noua relație, iar acum a postat și prima imagine cu iubitul!

- Carmen de la Salciua a facut dezvaluiri exclusive despre scandalul cu Puiu Codreanu. Potrivit spuselor manelistei, totul ar fi inceput de la bani. Ba mai mult, deși inițial ar fi cazut de acord, faimoasa cantareața susține ca ulterior artistul s-ar fi razgandit in privința unui aspect important, legat…

- Ieri, Carmen de la Salciua a reușit sa-și ia fanii prin surprindere cu un anunț bomba! Impresionata de povestea de viața a „Regilor TikTok-ului”, frumoasa cantareața a mers in vizita la cei doi, pentru a le aduce zambetul pe buze printr-o imbrațișare calda și o vorba buna Alexandrei și lui Ionuț Bodi.…

- Carmen de la Salciua a fost implicata intr-un conflict neașteptat pe internet. Intr-o sesiune de intrebari și raspunsuri, organizata pe rețeua de socializare, un fan de-al ei i-a reproșat ca se crede regina. Raspunsul artistei a fost pe masura constatarii celui care i-a vorbit urat. Ce i-a raspuns Carmen…