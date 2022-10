Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul rus „Gazprom” a confirmat furnizarea de gaze catre Moldova in luna octombrie in valoare de 5,7 milioane de metri cubi pe zi, dar a subliniat ca poate rezilia contractul oricand din cauza lipsei unui acord privind achitarea datoriilor istorice.

- El a amintit ca a transmis la inceputul saptamanii raportul cu privire la investitiile din domeniul energetic solicitat de premier si a mentionat ca, in prezent, se face evaluarea proiectelor depuse prin Planul National de Redresare si Rezilienta.Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, miercuri,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a dat asigurari miercuri ca nu exista probleme cu intrarea sau aprovizionarea de gaze naturale in Romania, iar cantitatea de gaze naturale inmagazinata deja pentru iarna depașește graficul asumat.

- Moment festiv astazi la Institutia Prefectului Bistrita-Nasaud. Cu prilejul Zilei Ministerului Afacerilor Interne astazi la sediul MAI a avut loc un eveniment aniversar, organizat si prin sistem videoconferinta la institutiile prefectului din toata tara. Prefectul judetului Bistrita-Nasaud, Mica Oprea,…

- Gica Hagi, antrenorul celor de la Farul, a relatat un episod din 2017, cand constanțenii au fost eliminați de Salzburg in play-off-ul Europa League, 1-7 la general. Hagi a susținut o conferința de presa maraton, dupa meciul amical disputat vineri cu CSA Steaua, 1-1. Intr-un discurs care a durat aproape…

- Compania de stat algeriana Sonatrach a incheiat un contract pe trei ani cu grupul energetic francez Engie privind pretul gazelor ce vor fi livrate prin gazoductul submarin Medgaz, cu o capacitate de 10 miliarde de metri cubi pe an, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…