Care este motivul pentru care preotul Don Giorgio binecuvântează telefoanele mobile și tabletele Don Giorgio, un preot italian binecuvanteaza de mai mulți ani in mica biserica din Nuvole, pe dealurile din Citta di Castello (comuna din provincia Perugia, regiunea Umbria, in centrul Italiei) telefoanele mobile și tabletele. Preotul, Don Giorgio susține ca binecuvanteaza telefoanele enoriașilor pentru a-i ține departe de ura sociala și de știrile false. Totodata, Don Giorgio se declara un pasionat al tehnologiei, insa cu toate acestea le cere enoriașilor sa fie atenția „la utilizarea corecta a mijloacelor de comunicare, instrumente prețioase pentru a transmite vești bune, dar care pot face rau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un preot paroh din provincia Perugia sfințește telefoanele mobile, tabletele și computerele credincioșilor din parohia sa, in ideea ca astfel „vor fi ferite de știrile false care circula in online și protejate de ura care domnește pe rețelele de socializare”, a spus el pentru La Repubblica. Don Giorgio…

- Un preot italian sfințește telefoanele enoriașilor ca sa-i fereasca de știrile false și sa-i protejeze impotriva urii de pe rețelele de socializare, arata Știrile ProTV . Preotul din provincia Perugia, Don Giorgio Mariotti, crede ca astfel dispozitivele credincioșilor „vor fi ferite de știrile false…

- Primarul Emil Boc spune ca viața foarte scumpa nu face Clujul neatractiv și ca este orașul in care ”oamenii vin și nu vor sa plece”.”Niciodata eu nu sunt mulțumit pe deplin. Intotdeauna știu ca se poate mai bine și știu ca avem lucruri care puteau fi terminate mai repede sau mai bine. Per ansamblu,…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, considera ca Rusia nu este de vina pentru razboiul din Ucraina, adaugand ca ambele țari „impart o tragedie", relateaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Adrian Caciu a fost intrebat, la emisiunea Insider Politic, in ce moneda recomanda unui roman sa isi faca un credit. “Leul. Intotdeauna. Trebuie sa faci creditul in moneda in care tu castigi bani pentru ca acea moneda in care tu castigi banii, acea moneda de fapt te ajuta. Daca noi suntem romani, avem…

- Partidul lui Orban, Forța Dreptei, strange legaturile cu USR și PMP și și-a lansat, in prezența unor invitați de la aceste doua partide, filiala din București. Evenimentul organizat de Forța Dreptei a avut loc duminica, 27 noiembrie 2022. Din partea USR, la eveniment a asistat purtatorul de cuvant al…

- Relația Prințesei Margaret cu Peter Townsend, in viața reala. De unde s-a inspirat The Crown! Pentru mulți, Prințesa Margaret ramane in istorie drept „oaia neagra” a Familiei Regale din Marea Britanie. Insa aceasta reputație nu o deranja catuși de puțin. Intotdeauna spunea ca bucuria ei este sa nu se…