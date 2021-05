Care este mai prețios: aurul alb sau cel galben Aurul alb și aurul galben sunt cele mai cautate și, totodata, populare metale prețioase cand vine vorba despre bijuterii. Cel mai mare producator din lume de bijuterii din aur in acest moment este fara indoiala China. Aurul este prezent in cantitați mari in nucleul Pamantului Aurul provine din reacțiile de fuziune nucleara ale stelelor, atunci cand acestea se afla in ultima faza ale vieții, potrivit oamenilor de știința. Prezența sa pe crusta Pamantului se datoreaza, in principal, ploilor de meteoriți ce au avut loc cu aproximativ 3,9-4 miliarde de ani in urma. Aurul alb sau aurul galben? Care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

