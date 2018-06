Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi a facut publice cele mai frumoase fotografii din perioada sarcinii, imagini in care apare in ipostaze pline de tandrețe alaturi de soțul ei. Actrița Laura Cosoi, in varsta de 36 de ani, urmeaza sa devina mamica pentru prima data peste foarte puțin timp. Vedeta va aduce pe lume o fetița,…

- In premiera, Oana Cuzino, medicul care prezinta cunoscuta emisiune tv “Ce se intampla, doctore?”, apare pe coperta revistei Unica alaturi de fiica ei, Noemi. Imaginea este una spectaculoasa pentru ca in niciun caz cele doua nu par mama și fiica, ci mai degraba surori! Intr-un interviu acordat revistei,…

- Rihanna clar știe cum sa faca senzație atunci cand are de prezentat un anunț important. Oferindu-le un sneak peak fanilor cu privire la noua colecție de cosmetice Fenty, vedeta a optat pentru varianta fara tricou. Anunțul a fost postat pe contul Rihannei de Instagram impreuna cu o fotografie de-a dreptul…

- Imagini de poveste in centrul Timisoarei, care a fost impodobit in acest weeke-end cu flori in cadrul festivalului Timfloralis 2018. Artistii florari s-au intrecut in aranjamente care au atras mii de oameni ce au tinut sa aiba o fotografie cu superbele aranjamente florale.

- Exatlon Romania a implinit deja doua luni de concurs, insa concurentii s-au schimbat extrem de de mult. Pentru ca fac sport in fiecare zi si mananca doar orez, naut si linte, au slabit foarte mult si si-au pierdut masa musculara. La inceput, ambele echipe erau foarte increzatoare si bucuroase ca se…

- Cancerul nu iarta pe nimeni. Nu iși alege ”ținta”, așa ca prada bolii au cazut, de-a lungul timpului, atat oameni simpli, cat și celebritați. In urma cu trei ani, actrița Shannen Doherty, celebra pentru rolul Brenda din ”Beverly Hills”, a primit cruda veste: are cancer mamar. Indata a inceput tratamentul…

- Andreea Esca a publicat un mesaj emoționant despre mama ei, cu ocazia zilei de 8 martie. Mama știristei este o femeie superba, care in tinerețe arata precum marile actrițe de la Hollywood. Frumusețea ei era apreciata de toata lumea, așa cum a povestit chiar vedeta PRO TV. Cocheta și mereu aranjata,…