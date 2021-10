Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situatii de Urgenta Dambovița a decis, astazi, trecerea la cursuri online pentru urmatoarele instituții de invaațamant: Post-ul Unitați școlare din Vișinești, Razvad, Potlogi, Dragomirești și Matasaru trec la cursuri online pana la finele lunii apare prima data in Gazeta…

- GAEȘTI, GURA OCNIȚEI, TARTAȘEȘTI,VIȘINEȘTI, MATASARU ȘI PETREȘTI The post Se propune CARANTINA ZONALA pentru GAEȘTI, GURA OCNIȚEI, TARTAȘEȘTI, VIȘINEȘTI, MATASARU ȘI PETREȘTI first appeared on Partener TV .

- SE INSTITUIE CARANTIN A pentru CREVEDIA, TITU și VLADENI, riscul epidemiologic de INFECTARE este ALARMANT in aceste trei localitați dambovițene, dar și la nivelul intregului județ Dambovița.COMUNA CREVEDIA a ajuns, in ultimele 24 de ore la INCIDENȚA de10,89 la mia de locuitori, drept urmare se instituie…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Dambovița, a adoptat Hotararea nr. 165/10.10.2021, prin care se constata depașirea limitei incidenței cumulate la 14 zile, peste 7,5/1000 locuitori in unitațile adminis-trativ-teritoriale: Crevedia (8,91/1000 locuitori), Vladeni (8,77/1000 locuitori) și…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Dambovița a adoptat HOT A RAREA nr. 157/02.10.2021privind aprobarea scenariilor de funcționare pentru unitațile de invațamant din județul Dambovița, incepand cu data de 4 octombrie 2021. Pe langa Colegiul Economic și cele doua gradinițe din Targoviște cu…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Dambovița a adoptat Hotararea nr.151/24 septembrie, privind constatarea depașirii limitei incidenței cumulate la 14 zile, peste 4/1000 locuitori in urmatoarele unitați administrativ-teritoriale: Cornațelu (5,25/1000 locuitori), Tartașești (4,94/1000 locuitori),…

- Comitetul Județean pentru Situatii de Urgența Dambovița a decis ca incepand cu data de 21.09.2021, sa aprobe suspendarea cursurilor cu prezența fizica pentru o perioada de 14 zile și desfașurarea activitații didactice in sistem online pentru grupa mijlocie B din cadrul Gradiniței cu Program Prelungit…

- Situația epidemiologica din județul Dambovița, generata de virusul SARS-CoV-2, respectiv tendința de aglomerare in locurile intens circulate și nerespectarea distanței intre persoane, care a condus la creșterea numarului de cazuri, 247 de cazuri confirmate in ultimele 7 zile, fiind un risc epi-demiologic…