Termenul asumat pentru schimbarea premierului și a unor miniștri, conform protocolului de Guvernare, are toate șansele sa fie depașit cu o luna. In prezent se poata negocieri atat intre PNL și PSD cat și in interiorul partidelor pentru stabilirea portofoliilor și a candidaților, fiind deja avansate mai multe ipoteze. UDMR ar fi pastrat la guvernare dar ar pierde un minister. Prima necunoscuta, cea a datei la care se va face rotația, pare a fi soluționata. Conform protocolului semnat de PNL, PSD si UDMR in noiembrie 2021, mandatul de premier al lui Nicolae Ciuca se incheie pe data de 23 mai 2023,…