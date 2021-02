Când trebuie să te vaccinezi dacă te-ai vindecat de COVID-19 Pentru pacienții care s-au vindecat de COVID-19, vaccinarea se face in condiții diferite. Recomandarile autoritaților romane sunt ca oamenii sa aștepte 30 de zile de la ieșirea din izolare pentru a face vaccinul. In alte țari insa, protocolul este diferit. De exemplu, in Franța, autoritațile discuta despre o perioada de așteptare intre 3 și 6 luni pentru vaccinarea pacienților vaccinați. Ba mai mult, aceștia ar urma sa fie vaccinați cu o singura doza. Medicul infecționist Florin Roșu a justificat perioada de așteptare de 30 de zile prin faptul ca anticorpii de dupa boala sunt diferiți fața de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

