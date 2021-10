Când se depun actele pentru ajutorul de încălzire și cine se încadrează. Tipurile de ajutoare De la 1 noiembrie se acorda ajutorul de incalzire pentru sezonul rece, potrivit noii Legi a consumatorului vulnerabil. Astfel, persoanele eligibile, vor primi ajutorul pe parcursul intregului sezon rece (noiembrie – martie 2021). Dar numai daca depun actele necesare in intervalul 1-20 noiembrie. Cei care nu se incadreaza vor pierde cel puțin banii alocați pentru luna noiembrie, potrivit avocatnet.ro . De la 1 noiembrie, venitul mediu net lunar pana la care se va acorda ajutorul pentru incalzire va fi de 1.386 lei/persoana, in cazul familiei. Și de 2.053 lei, in cazul persoanei singure. Daca consumatorii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

