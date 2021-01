Când s-ar putea relaxa restricțiile în București Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anunțat miercuri ca, in cazul in care rata cazurilor de coronavirus la mia de locuitori se va menține sub 3 in urmatoarele 48 de ore, va convoca Comitetul pentru Situații de Urgența pentru a decide relaxarea unor restricții, cum ar fi redeschiderea parțiala a cinematografelor și restaurantelor. Miercuri, Bucureștiul a intrat in „zona galbena” de COVID-19, rata de infectare scazand sub trei cazuri la mia de locuitori. Incidența cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile, raportata miercuri, este de 2,96, fața de 3,22 cu o zi inainte. “Vom urmari evoluția… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

