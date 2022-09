Când nu ai nevoie de acordul vecinilor dacă vrei să îți stabilești sediul societății într-un apartament? Trebuie sa știi ca domiciliul sau sediul (in cazul unei firme) sunt elemente care servesc la identificarea persoanei, fizice sau juridice. In concret, fiecare persoana juridica trebuie sa aiba un sediu, un loc, unde sa poata fi localizata teritorial. O persoana trebuie sa poata fi localizata teritorial pentru a-i putea fi comunicata corespondența, iar comunicarea corespondenței este importanta pentru ca de ea depinde curgerea termenelor sau chiar producerea efectelor unor acte, cum sunt actele administrative emise de autoritați sau alte acte. De pilda, executarea silita poate fi demarata numai… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

