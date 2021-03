Stiri pe aceeasi tema

- In urma imaginilor facute publice pe rețele de socializare in care doi șoferi au avut o altercație in trafic in Ramnicu Valcea, poliția a demarat o ancheta inca de acum o luna. Imagini revoltatoare surprind conflictul declanșat, aparent, de-o șicana extrem de marunta și aparent lipsita de intenție.…

- DJ 102, la ieșire din Ploiești, zona Cartierului Roua, accident rutier.Din primele date, un autoturism care se deplasa din direcția giratoriului suspendat catre Ploiești, ar fi acroșat parapetul separator de sens, ulterior ricoșand intr-un alt turism care se deplasa pe aceeași direcție.Cel…

- RESITA – Un conducator auto in varsta de 34 de ani, care si-a parcat autoturismul pe trotuar, pe strada Petru Maior din Resita, in zona de actiune a indicatorului rutier – Oprire interzisa – si ocupand tot spatiul pietonal, nelasand loc pentru trecatori, a fost amendat de politistii rutieri din municipiu!…

- La data de 9 februarie, in jurul orei 23:30, politistii din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Turda au fost sesizati de catre un barbat de 47 de ani cu privire la faptul ca in timp ce se deplasa pe DJ 107R, din directia Baisoara spre Muntele Baisorii, a fost implicat intr-un eveniment rutier soldat cu…

- Contrar a ceea ce unii ar putea crede, Monica Pop, deși este un medic celebru din Romania, este femeie modesta, iar marturie sta mașina pe care aceasta o conduce. Ce mașina conduce Monica Pop Aceasta a fost surprinsa de paparazzi Impact.ro, seara, intr-un supermarket din Pipera, de unde iși facea cumparaturile,…

- Un barbat baut a facut un scandal de pomina in plina strada, la Tecuci, chiar in noaptea de Craciun. Enervat ca un echipaj rutier i-a oprit masina, la volanul careia se afla sotia sa, barbatul s-a prevalat de functia pe care o detine in Jandarmerie si l-a amenintat pe unul dintre politisti.

- Un politist a fost ranit, duminica dupa-amiaza, dupa ce autospeciala in care se afla a fost lovita din sens opus de un alt autoturism in apropierea comunei Madaras, in cauza fiind intocmit dosar penal, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Harghita. In jurul orei 16,10,…

- Un tanar de 23 de ani a fost impușcat in picior de polițiști, dupa o urmarire in trafic, in județul Prahova. Șoferul in mașina caruia se afla a refuzat sa opreasca la semnalele agenților. Este al doilea incident de acest fel, dupa ce in urma cu doar cateva zile un alt barbat a fost impușcat de polițiști.…