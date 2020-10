Când a luat-o razna pandemia de coronavirus? Totul a fost sub control până la intervenția politicului Specialistul susține ca epidemia de coronavirus a fost ținuta sub control cat timp politicul nu a intervenit. Totodata, el a subliniat faptul ca politicul este care trebuie sa scoata la capat intreaga situația și s-a declarat optimist cu privire la un rezultat. „Solutiile le discut cam zilnic cu dl ministru Tataru, cu care colaborez cat se poate de bine și incercam sa aducem toate aceste elemente spre Ministerul de Interne astfel incat sa ii venim in ajutor doctorului Raed Arafat. Noi facem acest lucru de la inceputul pandemiei. Daca lucrurile au fost ținute sub un control, au fost ținute sub… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Managerului Institutului Național de Boli Infecțioase “Matei Balș” din București, prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, a declarat duminica, in conferința de presa in care și-a anunțat candidatura din partea PSD la alegerile parlamentare, ca epidemia de coronavirus a fost ținuta sub control cat timp politicul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat in ședința de guvern de miercuri ca indicele cumulat al cazurilor noi de coronavirus la mia de locuitori se calculeaza raportat la numarul persoanelor actualizat saptamanal de Evidența Populației. “Ieri a fost o dezbatere in media, aici, domnule ministru al Sanatatii,…

- Guvernul analizeaza in ce condiții se redeschid teatrele și restaurantele Foto: gov.ro. La guvern sunt analizate astazi condițiile în care se pot redeschide teatrele, cinematografele și restaurantele. Premierul Ludovic Orban discuta cu reprezentanții industriei Horeca despre redeschiderea…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat a vorbit, marți, despre cand ar putea avea loc sfarșitul pandemiei de coronavirus. ”Cel puțin, in forma asta de creștere – scadere, o sa-l avem și anul viitor, macar in prima parte a anului viitor, daca nu tot anul viitor. De altfel, asta spune…

- "Iohannis a pierdut si controlul ratiunii. Toata Romania s-a saturat sa auda aceeasi placa obosita. Sa fie clar: vinovat e Iohannis si Guvernul PNL! Guvernul a scapat de sub control pandemia. Ei controleaza DSP, ISU, Ministerul de Interne. Acest guvern incompetent si criminal e de vina", a sustinut…

- Raed Arafat, secretar de Stat in Ministerul de Interne, a postat pe pagina sa de Facebook un videoclip despre cum se transmite virusul in comunitate, in care se arata cum persoanele care nu respecta regulile sanitare sunt expuse in fata virusului.

- Fostul presedinte Traian Basescu subliniaza ca autoritatile au scapat pandemia de sub control si ca oamenii nu mai au incredere in cei de la conducere. Europarlamentarul PMP sustine ca ministru de Interne Marcel Vela, seful DSU Raed Arafat, ministrul Sanatatii Nelu Tataru si premierul Ludovic Orban…

- Cercetatorul roman Adrian Restian a explicat ce ar urma in perioada urmatoare in Romania in privința pandemiei de coronavirus și a estimat cand s-ar putea sfarși aceasta. Specialistul a susținut ca pandemia de coronavirus s-ar putea sfarși in Romania mai devreme decat se așteapta majortiatea oamenilor.…