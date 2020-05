Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump va parasi vineri Casa Alba, pentru prima data intr-o luna de zile, si va calatori la resedinta prezidentiala Camp David din statul Maryland, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Trump va parcurge cei 40 de kilometri intre Casa Alba si Camp David vineri seara, potrivit…

- Presedintele american Donald Trump i-a solicitat miercuri directorului Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA, Robert Redfield, sa-si retracteze afirmatia ca al doilea val de noul coronavirus din toamna ar putea fi mai rau decat situatia actuala, potrivit Reuters, scrie agerpres.ro.…

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU), partidul cancelarului german Angela Merkel, probabil va amana pana in decembrie alegerea noului sau lider, din cauza crizei coronavirusului, a anuntat marti actuala lidera a CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, potrivit Reuters. Noul lider al CDU va deveni favorit la…

- Cancelarul german Angela Merkel si premierii celor 16 landuri asteapta luni recomandari de la Academia nationala de stiinte privind o eventuala relaxare a masurilor de distantare sociala impuse in legatura cu pandemia cu noul coronavirus, care a infectat in Germania 123.016 persoane, potrivit bilantului…

- Guvernul condus de cancelarul Angela Merkel intentioneaza sa adopte saptamana viitoare masuri care vor permite Cabinetului sa creasca imprumuturile in mod nelimitat, pentru a putea contracara efectele crizei coronavirusului, informeaza Reuters.Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar,…

- Actiunile si preturile petrolului sunt in scadere la nivel mondial, joi, in urma deciziei presedintelui american Donald Trump de a interzice accesul in Statele Unite a calatorilor din Europa, transmite Reuters.

- Donald Trump va solicita Congresului 2,5 miliarde de dolari pentru lupta impotriva epidemiei de coronavirus. Un miliard de dolari va fi folosit pentru dezvoltarea unui vaccin, in timp ce restul va fi folosit pentru terapii si echipamente de protectie. Presedintele SUA, Donald Trump, va solicita Congresului…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit miercuri pe ambasadorul Statelor Unite in Germania, Richard Grenell, un sustinator puternic al politicilor sale, in functia de director interimar al serviciilor nationale de informatii, transmite Reuters.