Stiri pe aceeasi tema

- Patrule suplimentare si noi mijloace tehnologice vor fi desfasurate de-a lungul plajelor franceze in cadrul unui nou acord intre Paris si Londra vizand sa puna capat imigratiei clandestine prin Canalul Manecii, au anuntat ministerele britanic si francez de Interne, citate de AFP. Acordul…

- Patrule suplimentare si noi mijloace tehnologice urmeaza sa fie desfasurate de-a lungul plajelor franceze, in cadrul unui nou acord intre Franta si Regatul Unit care vizeaza sa puna capat migratiei clandestine la Canalul Manecii, anunta Londra, relateaza AFP. Acordul prevede o dublare a patrulelor…

- Uniunea Europeana va trebui sa dea dovada de acelasi pragmatism in relatiile cu Regatul Unit, a declarat Jorg Kukies, secretar de stat in Ministerul Finantelor german, el declarandu-se ''profund ingrijorat'' de lipsa unor progrese reale in negocierile dintre Bruxelles si Londra, informeaza Reuters,…

- Belgia ar putea invoca o carta din secolul al XVII-lea oferita de un rege britanic pentru a incerca sa-si pastreze drepturile de pescuit in apele britanice daca Regatul Unit si Uniunea Europeana nu reusesc sa ajunga la un acord privind relatiile lor comerciale post-Brexit, scrie joi agentia Reuters.…

- Uniunea Europeana ar prefera sa existe un acord pentru Brexit, dar este pregatita pentru eventualitatea ca nu se va ajunge la nicio intelegere cu Regatul Unit, a declarat marti comisarul european pentru piata unica, Thierry Breton, postului de radio BFM, preluat de Reuters. Regatul Unit s-a retras…

- Regatul a parasit oficial Uniunea la 31 ianuarie si continua sa aplice reglementarile europene in perioada de tranzitie, pana la sfarsitul anului. In cazul in care nu se ajunge la un acord, in relatiile celor doua parti se vor aplica reglementarile Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), care prevad…

- Fostul vicepresedinte Joe Biden, candidatul Partidului Democrat la presedintia SUA, a avertizat Regatul Unit ca daca Brexit-ul va duce la incalcarea acordului de pace din Irlanda de Nord, nu va exista un tratat comercial intre Londra si Washington, transmite Reuters joi. 'Nu putem…

- Cu toate acestea, guvernele ar trebui sa sprijine in continuare companiile si consumatorii, a explicat oficialul german. "Pandemia inca nu s-a incheiat, dar indicatorii arata ca economia se redreseaza mult mai bine decat ne temeam cu ceva timp in urma, si asta e ceva ce se aplica Uniunii Europene ca…