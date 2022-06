Stiri pe aceeasi tema

- Articolul VIDEO Gospodarie din comuna buzoiana Lopatari, distrusa de un incendiu se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Pompieri din mai multe comune buzoiene intervin pentru stingerea unui incendiu puternic, izbucnit la o gospodarie din comuna Lopatari. Focul nu a surprins victime in interiorul…

- Articolul USR-istul Claudiu Constantin, primarul comunei Lopatari, a demisionat din funcție se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Primarul comunei buzoiene Lopatari, Claudiu Constantin (USR), și-a anunțat, vineri, demisia din funcție. Potrivit acestuia, decizia are la baza motive personale. Claudiu…

- Bugetul programului Rabla Plus alocat persoanelor juridice a fost epuizat in mai putin de doua ore de la startul sesiunii de inscrieri, anunta, vineri, Ministerul Mediului. ”Ma bucur ca firmele din Romania incurajeaza transportul cu emisii zero si aleg masinile full electrice in detrimentul celor clasice.…

- Articolul Trans Bus anunța modificari ale programului de transport pe traseele 2B, 4, 11B, 22, 120 si 120B, din 15 aprilie se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Incepand cu data de 15 aprilie 2022 – datorita intrarii in vacanța a elevilor – se vor opera modificari ale programului de transport pe…

- Unitațile administrativ – teritoriale organizate la nivel de comuna, oraș, municipiu, județ, subdiviziunile administrativ – teritoriale și asociatiile de dezvoltare intercomunitara se pot inscrie in Programul privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri – Curațam Romania, anunța Ministerul Mediului.…

- Articolul VIDEO Stalp de curent, de pe Transilvaniei, retezat de un bolid scapat de sub control se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un buzoian in varsta de 36 de ani a ajuns la Urgențele Spitalului Județean, dupa ce a intrat cu bolidul intr-un stalp de electricitate. Accidentul s-a produs sambata…