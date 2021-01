Stiri pe aceeasi tema

- Strategia de vaccinare împotiva COVID-19 în Româniaîsi propune sa asigure accesul cetatenilor la vaccinarea împotriva COVID-19 în conditii de siguranta, eficacitate si echitate pentru prevenirea infectiei cu SARS-CoV-2…

- In Romania continua cea de-a doua etapa a campaniei nationale de vaccinare, in paralel cu prima etapa, care include cadrele medicale care lucreaza in prima linie a actiunilor anti-COVID 19. Cine se poate imuniza in aceasta etapa, care sint procedeele de programare, care este situatia centrelor de vaccinare…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghita crede ca trebuie facuta o lista de asteptare la fiecare centru de vaccinare astfel incat daca o persoana nu se poate prezenta atunci cand s-a programat sa fie chemate alte persoane inscrise tot in etapa a doua pentru ca dozele de vaccin sa nu…

- Un sfert din totalul angajatilor din Romania sunt eligibili pentru etapa a doua a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19. Administratia centrala, invatamantul si industria alimentara au cea mai mare pondere ca numar de angajati dintre domeniile „cheie”, potrivit Mediafax.

- Campania de vaccinare impotriva COVID-19 continua in județul Bihor, cu etapa a II conform prevederilor Hotararii de Guvern Nr.1031/ 2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare impotriva Covid-19, a transmis marți Direcția de Sanatate Publica Bihor.

- Daca este sa te iei dupa declarațiile facute in presa de diverși oficiali, ai putea crede ca in Romania campania de vaccinare impotriva COVID -19 merge ca un ceas elvețian. Insa situația nu este deloc așa. Deși coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița a anunțat cu surle și…

- Rusia susține ca 1,5 milioane de oameni din intreaga lume au fost vaccinati cu vaccinul impotriva noului coronavirus Sputnik V, promovat puternic de Kremlin, care l-a transformat intr-un instrument de influenta geopolitica, relateaza news.ro . Un purtator de cuvant al Fondului Suveran rus (RDIF, care…

- Primele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID au ajuns sambata dimineata la depozitul de la Institutul Cantacuzino, din Capitala, unde au fost prezenti prim-ministrul Citu, seful DSU Raed Arafat, coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita , ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu si ministrul…