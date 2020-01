Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a anuntat ca a luat decizia de a se separa de sotul ei, chiar in preajma Sarbatorilor, Oana Roman le-a dat cea mai buna veste fanilor sai, odata cu publicarea imaginilor in care apare, din nu, alaturi de Marius.

- Vedeta a facut un bilanț al acestui an, menționand ca marea ei durere este deteriorarea comunicarii cu tatal ei, Petre Roman, casatorit cu Silvia Chifiriuc, cu care are un baiețel. "Stand in spital și apoi in casa fara sa am vreo preocupare, am facut un bilanț! A fost un an bun. M-am transformat…

- Ultima luna din an nu a fost tocmai roz pentru Oana Roman, vedeta trecand prin separarea de sotul ei, Marius Elisei. Cum lucrurile nu erau de ajuns, fetita ei, Isa, s-a imbolnavit fix in a treia zi de Craciun.