Stiri pe aceeasi tema

- Calvarul unui soldat din județul Alba, prizonier la ruși in Primul Razboi Mondial: I-a promis lui Dumnezeu ca se va calugari, daca va scapa cu viața Calvarul unui soldat din județul Alba, prizonier la ruși in Primul Razboi Mondial: I-a promis lui Dumnezeu ca se va calugari, daca va scapa cu viața Muzeul…

- Forțele ruse și-au reinnoit asaltul impotriva orașului Avdiivka din regiunea Donețk și au lansat atacuri fara succes in jurul flancurilor orașului, anunța vineri Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, care precizeaza ca Rusia suferit pierderi grele cu aproape 900 de soldați uciși sau raniți,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a atentionat ca un asalt terestru israelian asupra Fasiei Gaza ar duce la „pierderi printre civili palestinieni absolut inacceptabile”, informeaza AFP, conform AGERPRES. „Esential este acum sa fie oprita varsarea de sange”, a spus Vladimir Putin, sustinand ca Rusia este…

- Un tribunal rus a condamnat la 13 ani de colonie penitenciara cu regim sever un soldat acuzat ca a parasit unitatea sa militara pentru a nu lupta in Ucraina, in plin conflict armat cu Kievul, informeaza vineri AFP.

- Armata rusa a comunicat vineri ca a respins numeroase atacuri ucrainene de-a lungul liniei frontului și a provocat sute de pierderi forțelor inamice, contestand afirmația autoritatilor de la Kiev conform careia trupele ucrainene inregistreaza progrese lente, dar constant in cadrul contraofensivei lor,…

- Evhen Balițki, șeful administrației ruse din regiunea Zaporojie, ocupata de Rusia, a anunțat retragerea trupelor rusești din satul Robotine, a carui eliberare a fost oficial anunțata de Ministerul Apararii al Ucrainei la 28 august. Potrivit lui Balițki, "Armata rusa a plecat și a parasit tactic aceasta…

- Guvernatorul interimar impus de Rusia in regiunea ucraineana Zaporojie, Evgheni Balitki, a recunoscut miercuri, in cele din urma, ca trupele ruse s-au retras din satul Robotine, in jurul caruia fortele Kievului avanseaza in prezent mai spre sud, transmite EFE, potrivit Agerpres."Armata rusa a abandonat…

- Imagini din satelit arata ca Rusia a montat bariere flotante impotriva dronelor maritime in apropierea podului Crimeii, care a fost de mai multe ori tinta unor atacuri ucrainene, relateaza joi agentia EFE, conform Agerpres.Barierele au fost observate cu ajutorul satelitilor europeni Sentinel pe 26…