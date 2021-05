Calinic, replică dură pentru Teodosie: ”Femeia, Înger pe pământ!” Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, Calinic Argeșanul, aduce un omagiu femeii, pe care o numește „inger pe pamant” și „ființa dumnezeiasca”, venind cu argumente din invațaturile textelor religioase, in ceea ce pare a fi o replica la adresa arhiepiscopului Tomisului, Teodosie. Acesta din urma a afirmat ca motivul pentru care femeia nu are roluri importante in biserica ține de „condiția slabiciunilor sale”. „Femeia a inceput pacatul. Daca nu pacatuia, nu ar fi nascut in dureri”, a spus IPS Teodosie, intr-o noua declarație controversata . „Voi incerca sa scriu despre o alta minune, cea a rasplatii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

