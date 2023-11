Calendarul majorărilor promise la pensii. Președintele Casei Naționale de Pensii, anunț crucial pentru români "In 2024 vom avea 2 majorari de pensii care au 2 filosofii diferite fiecare. Majorarea de la 1 ianuarie 2024 a valorii punctului de pensie de la 1.785 la 2.032 lei de care vor beneficia toti pensionarii sistemului public de pensii in plata. Vorbim de aproximativ 5 milioane de pensionari in plata.De la 1 septembrie, exact cum este specificat in aceasta lege care a fost aprobata in Guvern si saptamana viitoare va intra in procesul legislativ in Parlament, vom reusi sa intram in plata si cu pensiile recalculate dupa noua formula din lege. Astfel incat, in septembrie vom avea a doua majorare. De data… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

