Stiri pe aceeasi tema

Cafeaua de dimineața 07.08.2020 Publicata de Stiri Din Neamț pe Joi, 6 august 2020 Live. Cafeaua de dimineața. Razvan Cuc, candidat PSD la Primaria Piatra Neamț

Cafeaua de dimineața 06.08.2020 Publicata de Stiri Din Neamț pe Miercuri, 5 august 2020 Cafeaua de dimineața. Ion Rucsandescu, consilier local Targu Neamț

Conferinta de presa – Instituția Pref3ctului 03.08.2020 Publicata de Stiri Din Neamț pe Luni, 3 august 2020 Live. Conferința de presa Prefectura Neamț

Cafeaua de dimineața 03.08.2020 Publicata de Stiri Din Neamț pe Luni, 3 august 2020 Cafeaua de dimineața. Invitat: Constantin Iacoban, președintele Consiliului de Administrație a Apa Serv

Cafeaua de dimineața 03.08.2020 Publicata de Stiri Din Neamț pe Luni, 3 august 2020 Live. Cafeaua de dimineața. Invitat: Constantin Iacoban, președintele Consiliului de Administrație a Apa Serv

Cafeaua de dimineața 03.08.2020 Publicata de Stiri Din Neamț pe Duminica, 2 august 2020 Cafeaua de dimineața. Ionuț Alin Moroșanu, candidat PMP pentru Consiliul Local Piatra Neamț

- Intr-o conferința de presa ținuta astazi la Piatra Neamț, 13 iulie, Liviu Harbuz, coordonatorul Pro Romania Neamț a anunțat ca senatorul Emilia Arcan și-a depus adeziunea pentru a fi primita in partid. Ea și-a dat recent demisia din PSD Neamț, motivul fiind legat de probabila nominalizare a fostului…

Conferinta de presa – Instituția Prefectului 07.07.2020 Publicata de Stiri Din Neamț pe Marti, 7 iulie 2020 Conferința de presa la Prefectura: despre inundații, spital și incompatibilitați. Video