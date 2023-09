Cad rachete și în Republica Moldova. Răspunsul guvernului de la Chișinău este halucinant Deși au inceput sa cada rachete și pe teritoriul Republicii Moldova, ministerul Apararii de la Chișinau spune ca „nu este clara originea obiectului”. Ministerul Apararii al Republicii Moldova a reacționat, luni, in cazul unei rachete care ar fi cazut in noaptea de duminica spre luni in Transnistria, subliniind ca, in aceasta etapa, „nu este clara originea obiectului identificat”, potrivit portalului Deschide.md . „La aceasta etapa, nu este clara originea obiectului identificat si nici nu se confirma din surse independente traiectoria acestuia”, precizeaza ministerul intr-un comunicat, fara a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

